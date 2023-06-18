مقتل 83 شخصا وتشريد 60 ألفا نتيجة أعمال العنف في ولاية مانيبور الهندية

قالت السلطات الهندية اليوم إنها بدأت في تخفيف حظر التجول المفروض في مانيبور بعد اضطرابات استمرت 45 يوما في الولاية الواقعة شمال شرق البلاد، في محاولة للحد من تفجر الغضب في الشوارع واستعادة الحياة الطبيعية.

وقالت ديانا ديفي المسؤولة الحكومية المحلية: "قررنا رفع حظر التجول من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء لتمكين السكان من شراء الطعام والأدوية واللوازم الأخرى".

وشهدت مانيبور عنفا واسع النطاق منذ الثالث من مايو في أعقاب احتجاجات لجماعة من السكان الأصليين أثارها الاستياء تجاه ما تحظى به جماعة كوكي من مزايا اقتصادية ونظام محاصصة يتيح لأبنائها الحصول بشكل ميسر على وظائف حكومية وفرص تعليم. وكوكي جماعة عرقية تعيش في الغالب في التلال.

فيما تطالب جماعة ميتي، ويمثل المنتمون إليها نصف سكان الولاية وفقا لـ"رويترز"، بزيادة حصتها المحدودة.

وتخشى جماعة كوكي من أن يؤدي ذلك إلى استحواذ جماعة ميتي على قدر أكبر من فرص التعليم والوظائف الحكومية المخصصة لها.

وأظهرت سجلات وزارة الداخلية الاتحادية الأسبوع الماضي مقتل 83 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا منذ مايو أيار نتيجة أعمال العنف.

