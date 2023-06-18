الطاقة الإنتاجية للكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في 2025

قال أحمد العيدان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت اليوم إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا الآن وستصل إلى ثلاثة ملايين في 2025.

وأضاف العيدان أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها أوبك وأوبك+.

وأكد للصحفيين أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا في 2035، وقادرون على تحقيقها والحفاظ على المعدل حتى 2040.

وأوضح وفقا لـ"رويترز" أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال الأعوام الخمسة القادمة حتى عام 2028/2027.

وأضاف أن غالبية المشاريع تتعلق بحفر الآبار ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها وأيضا بناء عدد من المنشآت.

