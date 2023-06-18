صرف 100 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي".

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 99,424,615 ريالا، لكمية 55,842 طنا، لعدد 154 مزارعا، تتضمن مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 549.636.996 ريالا، لكمية 316.511 طنا، لعدد 1055 مزارعا.