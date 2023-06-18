في بيئات تربوية محفزة .. طلبة الرياض يؤدون اختبارات الفصل الثالث

أدى اليوم الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الـ 11 التابعة لها (المجمعة والزلفي والغاط وعفيف وشقراء والقويعية والدوادمي والحوطة والحريق والأفلاج والخرج ووادي الدواسر) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444 للطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين.

وأشاد عبد السلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض، بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس، مشيرا إلى أن 2500 مشرف ومشرفة قاموا بزيارات ميدانية للمدارس دعما ومساندة لمتابعة سير الاختبارات.

ونبه إلى عدد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقت كاف قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء عند بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

ولفت إلى أنه في إطار برنامج الدعم النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه والإرشاد لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية وذلك خلال أيام الاختبارات، يشار إلى أن رصد الدرجات واستخراج النتائج وإعلانها سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس 4 ذوالحجة.