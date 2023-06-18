"بوبا العربية": تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي "سابك" وعائلاتهم لمدة عام

تعلن شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" تلقيها تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة عام ميلادي اعتبارا من 04 يوليو 2023.

تتوقع "بوبا العربية" أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 10 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2022.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لـ2023 و2024 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.