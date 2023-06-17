مسؤول ألماني: من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركودا هذا العام

صرح سيجفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية "بي دي إي" أن من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركودا هذا العام .

وقال روسورم في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجمانيه سونتاج تسايتونج" إن الاتحاد خفض توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي لهذا العام. وأضاف "خفضنا للتو توقعاتنا بشأن النمو بالنسبة لألمانيا إلى 0 في المائة". وتابع "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7 في المائة. هذا يوضح أننا متراجعون".

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن اتحاد الصناعات الألمانية قوله إن انتاج ألمانيا سيرتفع 1 في المائة والصادرات 2 في المائة. وقالت "بلومبيرج" إن قاطرة اقتصاد أوروبا تتعثر، مضيفة أن ألمانيا تواجه نفادا في العمالة مما يعرض النمو للخطر.

كان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل قد صرح أمس الجمعة أن اقتصاد البلاد يشهد تباطؤا العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.

وقال ناجل، خلال عرض أحدث توقعات البنك، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات الأعوام الثلاثة الماضية. وأضاف، "لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم. هذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين".



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