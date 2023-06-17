سكولاري يعود من الاعتزال لتدريب أتليتيكو مينيرو

‬وافق لويز فيليبي سكولاري المدرب الفائز بكأس العالم لكرة القدم على مهمة تدريبية جديدة بعد عودته من الاعتزال أمس الجمعة من أجل قيادة أتليتيكو مينيرو البرازيلي حتى ديسمبر 2024.

وترك المدرب البالغ من العمر 74 عاما منصبه كمدير فني لأتليتيكو بارانينسي للتعاقد مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حيث سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت.

وقاد سكولاري أتليتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي خلال فترته مع الفريق التي استمرت ستة شهور وأعلن اعتزاله في نوفمبر واستمر في النادي كمدير فني.

وخلال مسيرته المتنوعة والتي امتدت لأكثر من 40 عاما، تمتع سكولاري بالنجاح على صعيد الأندية والمنتخبات لكن سيبقى في الأذهان كثيرا بسبب النجاحات والاخفاقات مع منتخب بلاده البرازيل.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل للفوز بكأس العالم 2002 في اليابان، لكنه كان أيضا مسؤولا عن الفريق عندما تعرض لأكبر هزيمة محرجة 7-1 على أرضه أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.

وقاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا 2004 وقبل نهائي كأس العالم 2006 قبل أن يتولى تدريب تشيلسي، حيث عانى من فترة مضطربة استمرت سبعة أشهر قبل إقالته.

وعلى صعيد الأندية، حقق سكولاري نجاحا في البرازيل والصين. وفاز بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس مع كل من جيرميو وبالميراس، والدوري الصيني الممتاز ودوري أبطال آسيا مع قوانغتشو إيفرجراند.

وستكون أول مباراة لسكولاري مع أتليتيكو مينيرو ​​خارج أرضه أمام فلومينينسي يوم 21 يونيو الحالي.

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 18 نقطة من عشر مباريات.