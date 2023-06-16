الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة والأسهم الدفاعية في ختام أسبوع هيمنت عليه قرارات من بنوك مركزية كبرى.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة اليوم. وبالنسبة للأسبوع بأكمله، صعد المؤشر 1.5 في المائة مسجلا بذلك أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين.

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وريتشمونت ما يقارب ثلاثة في المائة لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.

وصعد المؤشر كاك الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة 1.3 في المائة وتصدر الرابحين في المنطقة بينما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت الأسهم الدفاعية حيث زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية 0.9 في المائة ومؤشر شركات المرافق 1.3 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.

لكن أسهم شركة ترافيس بيركينز أكبر شركة بريطانية لتوريد مواد البناء هبط 6.7 في المائة إلى قاع المؤشر ستوكس بعد أن حذرت الشركة من تأثر الأرباح بالتحديات التي يشهدها سوق الإسكان في البلاد.

