مانشستر يونايتد قد يجني ملياري دولار بـ 650 مليون مشجع

أبلغ نيل جويس الخبير المالي، أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد يضيف ملياري دولار إلى قيمته السوقية إذا أجرى استثمارات لزيادة الدخل من قاعدته الجماهيرية العالمية.

ويبحث النادي منح مجموعة بقيادة الشيخ جاسم آل ثاني حقوق التفاوض الحصري لشراء النادي مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.

وحال بيعه مقابل أكثر من ستة مليارات دولار ستكون من أضخم الصفقات في عالم الرياضة، وستزيد قيمة النادي على عشرة أضعاف إيراداته السنوية بالعام الماضي، بحسب بيانات ريفينيتيف.

وقال جويس الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمجموعة سي.إل.في "القيمة المستقبلية لمانشستر يونايتد ستكون ضخمة، نقدر أن مانشستر يونايتد يمكنه زيادة إيراداته بما يراوح بين 150 و250 مليون دولار من خلال تحويل جماهيره على المستوى العالمي إلى مصادر دخل".

وتابع "إذا نظرت إلى الارتفاع في قيمة المؤسسة نتيجة تحقيق إيرادات بقيمة 250 مليون دولار، فإنك تتحدث عن مليار ونصف أو ملياري دولار إضافية في القيمة السوقية، لذا سيكون مغريا بالقطع إذا كنت مالكا لمانشستر يونايتد أن تنظر نحو المستقبل لكن أيضا، هناك حاجة لقدر من الاستثمار في مانشستر يونايتد لاستغلال تلك الفرصة العالمية".

وتابع جويس "عندما تنظر إلى نجاح مانشستر سيتي يعطيك مؤشرات حقا على إمكانية النجاح داخل وخارج الملعب، هو رقم واحد في أوروبا إن لم يكن في العالم".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي ليضمن مقعدا في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، لكنه أمام مهمة صعبة لاستعادة الأمجاد.

وتكشف شركة كانتار لتحليل البيانات أن يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة وهو رقم قياسي، يحظى بأكثر من 650 مليون مشجع في أنحاء العالم، وطالب قطاع كبير من هؤلاء المشجعين بتغيير ملكية النادي.