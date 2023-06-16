"الصحة العالمية": استعدوا لوباء أكثر فتكا من كورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض "أكثر فتكا" من كوفيد -19.

وفي خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، حذر من أن نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

وقال في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة: "خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما". مضيفا "التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا".



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