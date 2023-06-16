بنك إنجلترا: المستهلك البريطاني أقل تشاؤما بشأن آفاق التضخم

كشفت استطلاع للرأي أجراه بنك انجلترا أن البريطانيين كانوا أقل تشاؤما بشأن آفاق التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة.

وفي الاستطلاع الخاص بموقف الرأي العام من التضخم، والذي أجري في مايو الماضي، توقع المستهلكون البريطانيون ارتفاع الأسعار 3.5 في المائة خلال الشهور الـ12 المقبلة، في تراجع من 3.9 في المائة بحسب استطلاع أجري في فبراير، ومن 4.9 في المائة في أغسطس.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "بلومبيرج"، توقع المستهلكون في بريطانيا ارتفاع الأسعار 3 في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ويراقب مسؤولو البنك المركزي البريطاني التوقعات بشأن معدلات التضخم عن كثب، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى كبح جماح التضخم، الذي يزيد حاليا بأكثر من أربعة أمثال النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة.

ورغم تراجع وتيرة التضخم بالفعل، إلا أن هذا التراجع جاء بمعدل أبطأ من توقعات البنك المركزي، مما يؤجج التوقعات أن البنك سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف. ويخشى المسؤولون أن يترسخ التضخم إذا ما انعكست توقعات المستهلكين على مطالبتهم بشأن زيادة الأجور.



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