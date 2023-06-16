تغريم البايرن 245 ألف يورو

أجبر بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا للموسم الـ11 تواليا، على سداد أكثر من 200 ألف يورو لخرقه قواعد الحد الأدنى للأجور على مدى خمسة أعوام، بحسب ما أفادت به أمس سلطات الجمارك البافارية.كما غرم بايرن بمبلغ يقارب 45 ألف يورو من مساهمات الضمان الاجتماعي غير المدفوعة، كما كشف التحقيق عن وجود مخالفات بشأن الموظفين في بايرن الذين يتقاضون رواتب منخفضة بين عامي 2016 و2021. وأصدر مكتب الجمارك في ميونخ بيانا قال فيه: إن بايرن وظف عمالا، معظمهم في مركز تدريب الشباب بالنادي، بعقود محدودة الساعات، لكن "المستوى الفعلي للتوظيف كان أعلى بكثير".وأضاف "لم يدفع النادي الحد الأدنى للأجور في مركز تدريب الشباب الذي يديره". وفي رد فعل سريع، اعتذر النادي البافاري في بيان عن خرقه للقوانين قائلا "لم تكن نية بايرن ميونخ أبدا منع الموظفين من رواتبهم المشروعة"، مؤكدا انه تعاون بشكل كامل مع التحقيق واتخذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.