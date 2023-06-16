هدية بيلينجهام .. ساعة وملعب وقميص

أوضح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، قرر أن ترتبط مسيرته بأرقى ناد في كرة القدم العالمية خلال حفل تقديمه أمس، وقال "أبلغ من العمر 19 عاما فقط، وأصبحت أحد هؤلاء اللاعبين الذين يريد جميع المشجعين رؤيتهم في ملاعب كرة القدم، لقد حانت هذه اللحظة التي طالما حلمت بها، أعرف جيدا كل ما عملت عليه لتكون جزءا من الفريق الفائز بـ14 لقبا أوروبيا".

وتابع "تذكر دائما أنه مع هذا الشعار وهذا القميص لن يكون هناك أي مستحيل بالنسبة لك، شكرا لأنك أصبحت مدريديا".

من جانبه قال بيلينجهام: "إنه أهم يوم في حياتي، لأنني وصلت فيه إلى أكبر ناد في العالم". وأصبح بيلينجهام ثاني أغلى صفقة يبرمها الريال في تاريخه، حيث ما زال البلجيكي إيدن هازارد الأغلى بـ138 مليون يورو، وتقدم على الويلزي جاريث بيل 101 مليون يورو، البرتغالي كريستيانو رونالدو 94 مليون، الفرنسي أوريلين تشواميني 80 مليون، الكولومبي خاميس رودريجيز 74 مليون، البرازيلي كاكا 66 مليون يورو، الصربي لوكا يوفيتش 61 مليون يورو، الفرنسي زين الدين زيدان 55 مليون.

كما أصبح أغلى لاعب إنجليزي (134 مليون يورو)، متفوقا على مواطنه جاك جريليش المنتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117 مليون يورو.

وقبل مراسم التقديم، وقع جود بيلينجهام على عقده الجديد لمدة ستة مواسم، ثم قدم له رئيس ريال مدريد ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياجو برنابيو وقميصا يحمل اسمه والرقم 5.

وكان دورتموند قد أعلن أن بيلينجهام سينضم إلى ريال مدريد بمقابل مادي أولي يبلغ 103 ملايين يورو (نحو 111 مليون دولار)، وقد يصل إلى 133.9 مليون يورو عبر متغيرات تتوقف على نجاح الفريق الملكي.