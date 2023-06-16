«كافد» راعيا بلاتينيا للنصر

وقعت إدارة نادي النصر عقدا مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، بصفتها الراعي البلاتيني للنادي لمدة ثلاثة أعوام، على أن يظهر شعارها على صدر قمصان فريق كرة القدم.

وكان النصر قد وقع عقد رعاية مع بنك الخليج الدولي، لمدة ثلاثة أعوام ليصبح راعيا فضيا للنادي.

من جهته، قال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لنادي النصر "هذه الشراكة ترمز إلى الرابط القوي بين النصر، وأكبر المشاريع السعودية، نادي النصر هو القلب النابض للرياض والسعودية، وكافد مركز الأعمال المزدهر في قلب المدينة". وفي المقابل، قال جوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يهدف ارتباطنا مع النصر إلى تعزيز وجودنا في صناعة الرياضة ودعم ثقافة كرة القدم، النابضة بالحياة في السعودية".