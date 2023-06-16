انخفاض القيمة السوقية لـ 81 لاعبا .. 50 % من رونالدو

انخفضت القيمة السوقية لـ81 لاعبا شاركوا في النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي، حيث حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين قيمة الانخفاض من الأول من تموز (يوليو) عام 2022، وبلغت 80.6 مليون يورو (327.7 مليون ريال).

وأصبح البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر، الأغلى قيمة سوقية في دوري روشن السعودي، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بـ15 مليون يورو، حيث الأكثر صعودا بعد أن زادت مليوني يورو.

في المقابل انخفضت القيمة السوقية لرونالدو، 50 في المائة، وفقد 15 مليون يورو من 30 مليون يورو، فيما يعد الإكوادوري فيليبي كايسيدو مهاجم أبها، الأكثر انخفاضا حيث فقد 60 في المائة، وكانت قيمته 1.5 مليون يورو، وأصبحت 600 ألف يورو. كما ضمت قائمة الذين انخفضت قيمهم السوقية 21 لاعبا سعوديا، حيث يعد عبدالإله المالكي لاعب الهلال، الأكثر انخفاضا حيث فقد هو الآخر 60 في المائة، إذ أصبحت 600 ألف يورو، بعد أن كانت 1.5 مليون يورو، فيما فقد سلطان الغنام لاعب النصر 42.9 في المائة، بعد أن استقر عند مليوني يورو بدلا من 3.5 مليون يورو.

وشهدت قوائم الأندية ارتفاعا في قيمة 38 لاعبا عن آخر قيمة أعلنت في الأول من تموز (يوليو) عام 2022، من بينهم 15 لاعبا سعوديا، حيث ارتفعت القيمة السوقية للإسباني سانتي مينا لاعب الشباب، ووصلت إلى أربعة ملايين يورو بنسبة 100 في المائة بعدما كانت محجوبة بسبب الإصابة، وأصبح فراس البريكان مهاجم الفتح أغلى لاعب سعودي قيمة بثلاثة ملايين يورو، بعد أن كانت 1.8 مليون يورو، وصعد سعود عبدالحميد لاعب الهلال إلى 2.8 مليون يورو بعد أن كانت 1.6 مليون، وحسان تمبكتي لاعب الشباب من 1.4 مليون إلى مليوني يورو، فيما بلغت قيمة متعب الحربي لاعب الشباب، 750 ألف يورو، نواف الصعدي لاعب أبها 550 ألف يورو، نواف العقيدي حارس النصر، 600 ألف يورو، وعبدالله العمار لاعب ضمك 750 ألف يورو.