تراجع الأسهم الأوروبية بعد رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض كما كان متوقعا وأشار لمزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم العنيد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة عند الإغلاق بعدما هبط 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاما. وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي. وبلغ التضخم في منطقة اليورو 6.1 في المائة، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة.

وقال ستيوارت كول من إكويتي كابيتال لرويترز: "كان هذا متوقعا تماما في ضوء أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كانت قد قالت بالفعل قبل أسبوعين إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة أكثر لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين للمستوى المستهدف".

وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.8 في المائة بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 في المائة. وكلاهما يتأثر سريعا بحركة سعر الفائدة.

وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4 في المائة.

وقفزت أسهم شركة (إتش آند إم) 3.7 في المائة بعدما قالت مجموعة الأزياء السويدية إنها سجلت بداية جيدة لشهر يونيو.

وزاد مؤشر قطاع التجزئة 0.3 في المائة.