لاجارد تتوقع زيادة أخرى للفائدة الأوروبية الشهر المقبل

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في يوليو المقبل.

وقالت لاجارد اليوم، بعد فترة وجيزة من إعلان البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمنطقة اليورو بمقدار ربع نقطة مئوية، إنه ما لم يحدث تغير كبير في الاقتصاد، "من المرجح للغاية أن يكون الوضع هو أن نستمر في زيادة أسعار الفائدة في يوليو".

وأضافت أن الأنباء بشأن زيادة جديدة لأسعار الفائدة "قد لا تأتي مفاجأة"، وقالت إن البنك المركزي الأوروبي "عازم على الوصول إلى هدفنا" بخفض التضخم نحو 2 % "في وقت مناسب".