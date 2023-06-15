النفط يرتفع بفعل بيانات قوية للمصافي الصينية وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض الدولار وبعد صدور بيانات أظهرت قفزة في إنتاج المصافي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، غير أن ضعف الأوضاع الاقتصادية حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.58 في المائة، إلى 74.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أو ما يعادل 1.61 في المائة، ليسجل 69.37 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان 1.5 في المائة أمس.

وبحسب "رويترز" تلقت السوق دعما، إذ أثرت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والتي فاقت التوقعات، على مؤشر الدولار. وانخفاض العملة الأمريكية يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى مما قد يعزز الطلب.

وأظهرت بيانات اليوم أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قفز 15.4 في المائة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح اليوم إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام.

لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بظلالها، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات.

كما ظلت مكاسب النفط محدودة بسبب المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة المتوقع إلى إبطاء الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ومن ثم انخفاض الطلب على الخام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعا اليوم لتبلغ أعلى مستوياتها في 22 عاما. وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي مواصلا معركته لكبح التضخم.

ويتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام نظرا لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول أوبك+ التي بدأت في مايو والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية اعتبارا من يوليو تموز، مع موسم الطلب القوي.