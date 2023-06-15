اليابان وتايلاند توافقان على إجراء تجارب سريرية عبر الإنترنت

وافق المركز الوطني للسرطان في اليابان وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة التايلاندية على إجراء تجارب سريرية عبر الإنترنت بين البلدين الآسيويين.

ويهدف الجانبان، اللذان وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشروع أمس، إلى إجراء ما يعتقد أنه أول تجربة سريرية عبر الحدود عبر الإنترنت في العالم، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وسيتعاون المركز الوطني للسرطان في اليابان مع المستشفيات في تايلاند في التجارب المخطط لها عبر الإنترنت. وسيتلقى المرضى المشاركون الذين يعيشون في تايلاند الأدوية وسيخضعون لفحوصات الدم وغيرها في المستشفيات.

وسيقوم الأطباء في المركز الياباني بفحص المشاركين تحت إشراف الأطباء التايلانديين وتحديد ما إذا كان سيتم مواصلة التجارب وتقييم فعالية الأدوية التي يتم اختبارها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصدر تايلاند ترخيصا طبيا خاصا لأطباء الأورام في المركز، مما يفتح الطريق أمام إجراء التجارب السريرية عبر الحدود عبر الإنترنت.