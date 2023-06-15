المطاحن الأولى: غرامة الـ 10 ملايين ريال منذ 2019 وقد تم سدادها

أوضحت شركة المطاحن الأولى، أن قرار الهيئة العامة للمنافسة بتغريمها 10 ملايين ريال بسبب ارتكابها مخالفة إساءة استغلال وضعها المهيمن من خلال الاشتراط على الموزع عدم بيع منتجات المنافسين، أن الغرامة تعود إلى 2019، أي قبل عملية التخصيص التي تمت في نهاية 2020.

وبينت أنها قامت بسداد كامل مبلغ الغرامة في 2022، وقد تم تخصيص المبلغ ضمن القوائم المالية للشركة في 2021 و2022، ولن يكون هناك أي أثر حالي أو مستقبلي في الوضع المالي للشركة.

وأكدت أنه قد تم الإفصاح عن الدعوى والغرامة المقررة ضمن نشرة إصدار الشركة خلال عملية الطرح العام الأولي، علما أنها قامت بتقديم طلب اعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.