السعودية: ذوو الإعاقة يمثلون 12.4% من القوى العاملة

ارتفعت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين في سوق العمل من 7.7 في المائة بنهاية 2016 إلى 12.4 في المائة بنهاية 2022، حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة كبيئة موائمة لذوي الإعاقة 2,166 منشأة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تستضيفه نيويورك من (13 إلى 15 يونيو، التي ألقاها رئيس الوفد السعودي، الدكتور هشام آل الشيخ مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان.

حيث أكد أن السعودية تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وقد تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم

وأوضح، أن الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد كفل حقوقهم في مجالات التعليم والصحة وإمكانية الوصول، وعدم التعرض للتمييز، والمساواة وتكافؤ الفرص

وبين أن برامج ومبادرات رؤية 2030 تضمنت حماية وتعزيز حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه.