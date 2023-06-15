43.7 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها منذ بداية 2023

استفاد 39,102 أسرة سعودية منذ بداية 2023 حتى نهاية مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها برنامج "سكني" إلكترونيا، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 43,695 أسرة.

وأوضح البرنامج اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مايو بلغ 8,809 أسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7,831 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.