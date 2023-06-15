ارتفاع مبيعات المساكن في سنغافورة لأعلى مستوياتها خلال عام

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع مبيعات المساكن في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها منذ عام، ما يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهدئة سوق العقارات لم تؤثر كثيرا على الطلب.

وقالت هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية إن مشتريات الوحدات السكنية الخاصة الجديدة بلغت في الشهر الماضي 1038 وحدة بزيادة نسبتها 17 في المائة عن الشهر السابق، ليستمر الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت "بلومبيرج" أن سوق المساكن في سنغافورة مازالت مزدهرة في الوقت الذي تعاني فيه المراكز المالية الأخرى في العالم من مانهاتن في الولايات المتحدة إلى العاصمة البريطانية لندن من تراجع المبيعات بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري ومعدل التضخم. وفي محاولة للحد من ارتفاع أسعار المساكن ضاعفت السلطات السنغافورية قيمة رسوم الدمغة على مشتريات الأجانب من العقارات لتصل إلى 60 في المائة وهو أعلى معدل لرسوم الدمغة العقارية في الأسواق الرئيسة في العالم. كما رفعتها في أبريل الماضي بالنسبة للمسكن الثاني الذي يشتريه نفس الشخص.

جاء نمو المبيعات بفضل المشروعات العقارية الجديدة التي تم إطلاقها في مايو الماضي. وقد باعت شركة ريزيرف ريزيدنسز وهي مشروع مملوك لكل من فار إيست أورجنيزيشن وسينو جروب 71 في المائة من وحدات مشروعها الجديدة ويبلغ إجماليها 732 وحدة. كما باع مشروع ذا كونتنوم السكني 28 في المائة من إجمالي عدد وحداته البالغ 816 وحدة.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبيرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في سنغافورة خلال العام الحالي بنسبة 5 في المائة بعد ارتفاعها خلال الربع الأول بنسبة 3.2 في المائة بسبب آليات العرض والطلب.



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