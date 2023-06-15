"فيليبس" تعتزم إعادة شراء 7.1 مليون سهم من أسهمها

أعلنت شركة "رويال فيليبس" الهولندية لصناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات اليوم اعتزامها إعادة شراء كمية من أسهمها تصل إلى 7.1 مليون سهم لتغطية بعض التزاماتها وفقا لخطط التحفيز طويلة المدى.

ووفقا لسعر السهم حاليا، فإن الكمية المقرر إعادة شرائها تعادل نحو 132 مليون يورو.

وسيتم تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم من خلال صفقة فردية واحدة أو أكثر، ومن المتوقع استمرارها خلال الربع الثاني أو الربع الثالث من العام الحالي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت فيليبس وصول صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 665 مليون يورو مقابل 151 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت خسائر السهم الواحد إلى 0.75 يورو مقابل 0.17 يورو للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتتضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي 575 مليون يورو كمخصصات لتغطية الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقرار المتوقع في الدعوى القضائية الخاصة باستدعاء أجهزة ريزبيرونيك التي تنتجها الشركة.

كما زادت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 359 مليون يورو بزيادة 8.6 في المائة عن العام الماضي.

كما زادت مبيعات فيليبس بنسبة 2 في المائة إلى 4.17 مليار يورو مقابل 3.92 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.