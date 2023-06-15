الدولار يصعد في آسيا بعد تلميحات "الفيدرالي" بمزيد من رفع الفائدة

ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلندا وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28 في المائة إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.

هبط اليورو 0.12 في المائة إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35 في المائة إلى 152.26 ين. كما تراجع الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46 في المائة إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68 في المائة إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1 في المائة ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.



مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

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