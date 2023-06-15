ارتفاع معظم البورصات الخليجية بفضل توقعات متفائلة للطلب على النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة أمس بفضل توقعات متفائلة بشأن الطلب على النفط، بينما استقرت السوق المصرية دون تغيير يذكر.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي وبفضل توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لنمو الطلب على النفط.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر السوق في دبي 0.1 في المائة إلى 3717 نقطة بفضل قفزة نسبتها 1.8 لسهم شركة إعمار العقارية.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة بي.دي.سويس، "إن بورصة دبي استقرت إلى حد ما في ظل انتظار المتعاملين قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف تقي الدين "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيس لضغوط إذا اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارا مفاجئا في ظل كون السوق عرضة بالفعل لتصحيحات سعرية محتملة".

وأغلق المؤشر الرئيس في أبوظبي مرتفعا 0.4 في المائة عند 9393 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الرئيس في قطر 0.8 في المائة ليبلغ 10292 نقطة مع صعود سهم "صناعات قطر" المتخصصة في البتروكيماويات 1.3 في المائة.

وقال تقي الدين، "إن سوق الأسهم القطرية تعافت إلى حد ما بعد تصحيحات سعرية على مدى شهر، مع عودة المستثمرين إلى السوق". وأضاف "لكن ربما يكون رد فعلهم قويا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة".

وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى مستوى 1958 نقطة بدعم قطاع المال. وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4687 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.7 في المائة ليبلغ 7742 نقطة.

وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستقرا دون تغير عند 17873 نقطة.