الصريم

رواية بنكهة الأصالة حتى الثمالة. كنز من الحكايات الواقعية التي نحتت من أعماق صحراء الجزيرة، ونحن بأمس الحاجة إليها لكي نستعيد عبق العطر الأبهى للماضي الذي ميز عراقتنا ونستدرك فلسفة عميقة حكمت مفاهيم المجتمع دون وعي منه. سيرة ذاتية دافئة بعيدة عن التفخيم والمبالغة وبديعة الإيحاء والتقاط المشاهد الذكية، تسرد الوقائع بصدق سهل ممتنع ببساطة الحياة في زمانها. إذ يعرض الكاتب عبر صفحاتها المتسارعة تفاصيل الحكاية بالأبيض والأسود دون السماح للرمادي بالهيمنة على ظلال الحقيقة التي تثير الدمع والضحكات معا. ما بين طفولة حافية القدمين على دروب وعرة اتحدت مع سياط اليتم والفقر والحرمان، وشباب لا يعرف من الجموح سوى لحظات مسروقة في ظل أعوام طوقتها أسوار العزلة والواقع التعيس، ليتحمل البطل مسؤولية الأم والأخت والأخ دون تململ أو تردد. لقد برع الكاتب في وصف الرضا وانخفاض سقف الأحلام واتساعها لدى مجتمعات ضحت فيما مضى برفاهية المعرفة طمعا برفاهية كفاف يومها لا أكثر. ويعرض للقارئ بأسلوب نبيل أهمية ما بين يديه من تاريخ وجغرافية يحسده الغرب عليها ويذوب الأجنبي شغفا في عشقها ويتعايش ابنها معها بصبر الابن البار.



رائحة حلوة

ذات صباح يكتشف رامون جثة أديلا في أحد الحقول المجاورة لقرية لوما جراندي. لم ير رامون أديلا سوى بضع مرات، لكن في اللحظة نفسها التي يغطي فيها جثة الفتاة بقميصه، تنتشر شائعة تقول إنها تعرفه. بداية من تلك اللحظة، ستتابع الأحداث بصورة مستمرة وسيجد رامون نفسه ملزما بالثأر للفتاة. ما يجبره على التصرف هكذا هو قلبه. ليس قلبه فقط، وإنما قرية كاملة تتحول إلى بطل هذه الرواية في مسعاها للثأر. غييرمو أرياغا أحد أهم المؤلفين المكسيكيين المعاصرين. يتنوع إنتاجه بين الرواية والقصة القصيرة وكتابة السيناريو. حصل على عدة جوائز محلية ودولية مهمة، أبرزها جائزة "ألفاجوارا" الإسبانية 2020. تحول عدد من أعماله الروائية إلى أفلام منها رواية "رائحة حلوة للموت" و"جاموس الليل"، كما أنه كتب سيناريو فيلم "بابل" الشهير من بطولة براد بيت وكيت بلانشيت وإخراج أليخاندرو جونثالث إنياريتو. المؤلف كاتب وسيناريست ومخرج ومنتج مكسيكي. حصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي في 2005 عن فيلم "دفن الثلاثة لملكياديس إسترادا". المترجم محمد الفولي صحافي ومؤلف ومترجم يعمل عادة على النقل من الإسبانية إلى العربية. يهتم محمد بالفنون الأدبية والأعمال المرتبطة بكرة القدم.



حب

تدور أحداث رواية "حب" في لا إسكابا، وهي قرية ريفية صغيرة انتقلت إليها نات، المترجمة الشابة عديمة الخبرة. صاحب البيت الذي استأجرته سيظهر قريبا وجهه الحقيقي بعدما منحها كلبا كإيماءة ترحيب. رواية مليئة بالصمت والإثارة، التحيزات والنزاعات المفرطة، المحظورات والتجاوزات، الحب هنا موجود لكن بشكل ضمني، واللغة يتعامل بها ليس كشكل من أشكال التواصل، ولكن للإقصاء والاختلاف. سارة ميسا كتبت نصها بأسلوب سردي ذكي، موجز ورشيق، يقرأ بالسرعة التي نربطها بالمتعة. لكن، ما إن نغلق الرواية حتى نشعر بأنفسنا عاجزين من جديد. المؤلفة سارا ميسا "بالإسبانية: Sara Mesa)" هي كاتبة إسبانية، ولدت في 1976 في مدريد في إسبانيا.

قالوا عن الرواية، "رواية قوية جدا. كتابة هادئة ونابضة بالحياة في الوقت نفسه " جريدة "إل بايس" الإسبانية. "جلبت سارة ميسا صوتا سرديا جديدا إلى المشهد الأدبي بإمكانه أن ينقل الرواية الإسبانية لمستوى آخر في القرن الـ21." صحيفة "الموندو الإسبانية". "سارا ميسا. لا تنس هذا الاسم، عندما تجد كتبها اقرأها، انشرها، تكلم عنها، افتح الكتاب وابدأ القراءة. لن تكون قادرا على تركه". ملحق كتاب اليوم الإسباني.