النصر والهلال والاتحاد ضمن أكبر 100 نادي في العالم شعبية في مواقع التواصل

وجدت أندية: النصر، الهلال، والاتحاد في قائمة أفضل 100 نادي في العالم تملك عدد أكبر متابعين في شبكات التواصل الاجتماعي الأربع الأكبر في العالم، وهي: تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وتيك توك، وذلك وفق دراسة قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتصدر القائمة نادي ريال مدريد الإسباني بـ 362 مليون متابع في الحسابات الأربعة، وجاء خلفه مواطنه برشلونة بـ 342 مليون متابع، وهما الناديان الوحيدان في العالم اللذان تجاوزا حاجز الـ 300 مليون متابع، وحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ثالثا بـ 206 ملايين متابع، وهو النادي الثالث الذي كسر حاجز الـ 200 مليون.

من جهته، جاء النصر في المركز الـ 19 في القائمة، الثاني عربيا بعد الأهلي المصري (17)، والأول آسيويا، بـ 32.2 مليون متابع (تويتر بـ 5.2 مليون، فيسبوك 2.7 مليون متابع، إنستجرام بـ 14 مليون متابع، وتيك توك بـ 10.3 مليون متابع).

وحل الهلال في المركز الـ 30 في القائمة بـ 20 مليون متابع (تويتر بـ 13 مليون، فيسبوك 980 ألف متابع، إنستجرام بـ 3.9 مليون متابع، وتيك توك بـ 2.1 مليون متابع).

وجاء الاتحاد في المركز الـ 64 في القائمة بـ 7.2 مليون متابع في المواقع الأربعة (تويتر بـ 4.9 مليون، فيسبوك 92.7 ألف متابع، إنستجرام بـ 1.4 مليون متابع، وتيك توك بـ 838 ألف متابع).

وخارج البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، جاء في المراكز الثلاثة الأولى كلا من فلامنجو البرازيلي 50.14 مليون متابع)، الأهلي المصري (45.18 مليون متابع)، وغلطة سراي التركي (40.17 مليون).

وضمت قائمة (TOP 100) أندية من دوريات السعودية، إندونيسيا، الأرجنتين، هولندا، المكسيك، البرتغال، إيران، تنزانيا، جنوب إفريقيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، الهند، أمريكا، تشيلي، روسيا، واسكتلندا، حيث سلط التقرير الضوء على الدوريات صاحبة الشعبية الكبيرة في كرة القدم في جميع أنحاء العالم.