"مسك" تخرج 20 شركة ناشئة في يوم عرض مشاريع الدفعة الرابعة من مسرعتها

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، تخريج 20 شركة تقنية ناشئة من الدفعة الرابعة من برنامج "مسرعة مسك" بالتعاون مع منصة الابتكار العالمية "Plug and Play" التي تسعى من خلالها "مسك" لتمكين الشركات الناشئة في المملكة. وجاء تخريج الدفعة الرابعة للمسرعة، خلال يوم عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة الأخيرة من البرنامج، والذي أُقيم في "ملتقى المدينة" بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بالرياض.

وتعد "مسرعة مسك" من أهم مسرعات الأعمال في المنطقة منذ انطلاقة البرنامج في 2019، إذ مكن البرنامج الذي يدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولية، ما يزيد عن 130 شركة ناشئة، ساهمت بدورها في خلق 2330 وظيفة، وتجاوز مجموع قيمتها السوقية الـ 1.2 مليار ريال حتى الآن.

كما ساهم البرنامج بشكل مباشر في تحقيق أهداف "مسك الريادة"، مسار ريادة الأعمال في "مسك"، الذي يسعى لإحداث أثر اقتصادي عبر خلق 10 آلاف وظيفة، وزيادة قيمة الشركات الناشئة إلى 6 مليارات ريال بحلول 2030، من خلال دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات المشاركة في برامج مسار الريادة.

ومن جانبه أعرب الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك"، عن سعادته برؤية العديد من رواد الأعمال الطموحين، وهم يختتمون الدفعة الرابعة من برنامج "مسرعة مسك" بنجاح.

وقال "تتميز مسك بمنظومة حيوية، تستند على رؤية مؤسسها، حيث نسعى لفتح آفاق واسعة ومتنوعة للشباب، وأصحاب الشركات الناشئة، لاستثمار قدراتهم الكامنة، وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة".

وأضاف "تسخر مسك جميع إمكاناتها لدعم الشباب وخلق الفرص لهم لتمكينهم وإشراكهم في معالجة التحديات المستقبلية، وذلك عبر مساراتها المتنوعة وجهاتها التابعة وبرامجها ومبادراتها المبتكرة. وهدفنا هو أن يصبح شبابنا قادة ملهمين يوجدون أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية".

وقال سعيد أميدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بلغ آند بلاي "سعداء بالمشاركة في احتفالية تخريج الدفعة الرابعة من برنامج مسرعة مسك، فالتزام وإنجازات هذه الشركات الناشئة مؤشر على المواهب الريادية النوعية في المملكة".

وأضاف "تعاوننا مع مسك في دعم هذه المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا أساسي لنمو البيئة الحيوية لريادة الأعمال في السعودية، ونحن في "بلغ آند بلاي" نواصل التزامنا الدائم بتمكين المشاريع الناشئة محليا وعالميا ودعم الابتكار الذي يقود مسارات التحوّل الواعدة في المملكة".

يذكر بأن يوم تخريج الشركات التقنية الناشئة المشاركة في "مسرعة مسك" شهد حضور المستثمرين الذين اطلعوا على 20 عرضا تقديميا، لتبدأ بذلك الشركات التقنية الخطوة التالية من رحلتها الريادية الساعية لتحقيق النمو السريع، بعد تجاوزها مرحلة التدريب المكثف التي استمر لمدة 12 أسبوعا.



إلى ذلك أعلنت "مسك" عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدفعة الخامسة من برنامج "مسرعة مسك"، حيث يمكن للشركات الناشئة المؤهلة التقديم عبر موقع مكان مسك قبل حلول الموعد النهائي في نهاية يوليو 2023.