تشريع أوروبي ينظم الذكاء الاصطناعي .. تغريم المخالفين بـ 6 % من الإيرادات

تتسابق السلطات في جميع أنحاء العالم لكبح جماح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يتجاوز التشريع عقبة رئيسة اليوم، ومن المقرر أن يصوت المشرعون في البرلمان الأوروبي على الاقتراح "بما في ذلك التعديلات المثيرة للجدل بشأن التعرف على الوجه" بينما يتجه نحو إقراره.

إن الجهود التي بذلتها بروكسل على مدى أعوام لوضع حواجز حماية للذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر إلحاحا حيث أظهرت التطورات السريعة في روبوتات الدردشة مثل ChatGPT الفوائد التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الناشئة - والمخاطر الجديدة التي تشكلها.

كيف تعمل القواعد؟

سيحكم الإجراء، الذي تم اقتراحه لأول مرة في 2021، أي منتج أو خدمة تستخدم نظام ذكاء اصطناعي. سيصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لأربعة مستويات من المخاطر، من الحد الأدنى إلى غير المقبول.

ستواجه التطبيقات الأكثر خطورة، مثل التوظيف أو التكنولوجيا التي تستهدف الأطفال، متطلبات أكثر صرامة، بما في ذلك أن تكون أكثر شفافية واستخدام بيانات دقيقة.

ستؤدي الانتهاكات إلى فرض غرامات تصل إلى 30 مليون يورو (33 مليون دولار) أو 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، التي قد تصل في حالة شركات التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت إلى المليارات. سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أن تطبق القواعد.

ما المخاطر؟

أحد الأهداف الرئيسة للاتحاد الأوروبي هو الحماية من أي تهديدات للذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة وحماية الحقوق والقيم الأساسية. وهذا يعني أن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تعد محظورة تماما ، مثل أنظمة "التقييم الاجتماعي" التي تحكم على الأشخاص بناء على سلوكهم.

يحظر أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يستغل الأشخاص المستضعفين، بما في ذلك الأطفال، أو يستخدم التلاعب اللاوعي الذي يمكن أن يؤدي إلى الأذى، على سبيل المثال، لعبة الحديث التفاعلية التي تشجع على السلوك الخطير.

كما تم استبعاد أدوات الشرطة التنبؤية، التي تعمل على معالجة البيانات للتنبؤ بمن سيرتكب الجرائم.

عزز المشرعون الاقتراح الأصلي من المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من خلال توسيع الحظر المفروض على التعرف على الوجه عن بعد وتحديد الهوية البيومترية في الأماكن العامة. تقوم التكنولوجيا بمسح المارة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة وجوههم أو سمات جسدية أخرى بقاعدة بيانات.

لكنها تواجه تحديا في اللحظة الأخيرة بعد أن أضاف حزب يمين الوسط تعديلا يسمح باستثناءات لتطبيق القانون مثل العثور على الأطفال المفقودين، وتحديد المشتبه بهم المتورطين في جرائم خطيرة أو منع التهديدات الإرهابية.

"لا نريد مراقبة جماعية، لا نريد تسجيل النتائج الاجتماعية، لا نريد مراقبة تنبؤية في الاتحاد الأوروبي، توقف كامل. هذا ما تريده الصين، وليس نحن" ، قال دراغوس تودوراتش، وهو عضو روماني في الاتحاد الأوروبي قال البرلمان الذي يشارك في قيادة عمله بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء.

وتواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في فئات مثل التوظيف والتعليم، التي من شأنها أن تؤثر في مسار حياة الشخص، متطلبات صعبة مثل الشفافية مع المستخدمين واتخاذ خطوات لتقييم وتقليل مخاطر التحيز من الخوارزميات.

تقول اللجنة إن معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل ألعاب الفيديو أو عوامل تصفية البريد العشوائي، تندرج ضمن فئة المخاطر المنخفضة أو المعدومة.

ماذا عن الدردشة؟

لم يذكر المقياس الأصلي روبوتات المحادثة إلا بالكاد، وذلك أساسا من خلال مطالبتهم بتصنيفها حتى يعرف المستخدمون أنهم يتفاعلون مع جهاز.

وأضاف المفاوضون لاحقا أحكاما لتغطية الأغراض العامة للذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بعد أن انتشرت بشكل كبير، ما أدى إلى إخضاع هذه التكنولوجيا لبعض المتطلبات نفسها مثل الأنظمة عالية المخاطر.

وتتمثل إحدى الإضافات الرئيسة في مطلب التوثيق الشامل لأي مواد حقوق نشر مستخدمة لتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي كيفية إنشاء نصوص وصور وفيديو وموسيقى تشبه العمل البشري.

سيسمح ذلك لمنشئي المحتوى بمعرفة ما إذا كانت منشورات المدونات أو الكتب الرقمية أو المقالات العلمية أو الأغاني قد تم استخدامها لتدريب الخوارزميات التي تعمل على تشغيل أنظمة مثل ChatGPT. ثم يمكنهم أن يقرروا ما إذا كان قد تم نسخ عملهم ويطلبوا الإنصاف.

لماذا تعد قواعد الاتحاد الأوروبي مهمة جدا؟

لا يعد الاتحاد الأوروبي لاعبا كبيرا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتطور، هذا الدور تقوم به الولايات المتحدة والصين. لكن بروكسل غالبا ما تلعب دورا في تحديد الاتجاه من خلال اللوائح التي تميل إلى أن تصبح معايير عالمية بحكم الواقع.

يقول الخبراء إن الحجم الهائل للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تضم 450 مليون مستهلك، يسهل على الشركات الامتثال بدلا من تطوير منتجات مختلفة لمناطق مختلفة، لكنها ليست مجرد حملة قمع. من خلال وضع قواعد مشتركة للذكاء الاصطناعي، تحاول بروكسل أيضا تطوير السوق من خلال غرس الثقة بين المستخدمين.

وقال كريس شاشاك، وهو تقني وزميل أول في "إن حقيقة أن هذه لائحة يمكن فرضها وتحميل الشركات المسؤولية أمر مهم" لأن أماكن أخرى مثل أمريكا وسنغافورة وبريطانيا قدمت فقط "إرشادات وتوصيات". مضيفا "قد ترغب دول أخرى في تعديل ونسخ" قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 2020، تتنافس للحصول على منصب في قيادة الذكاء الاصطناعي، ويخطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لاستضافة قمة عالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي هذا الخريف.

قال سوناك في مؤتمر تقني هذا الأسبوع "لنجعل المملكة المتحدة ليس فقط الموطن الفكري بل الموطن الجغرافي لتنظيم السلامة العالمية للذكاء الاصطناعي"، وأوضح أن القمة البريطانية ستجمع بين أناس من "الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات من جميع أنحاء العالم" للعمل على "إطار متعدد الأطراف".

ماذا بعد؟

قد تمر أعوام قبل أن تصبح القواعد سارية المفعول بالكامل، وسيتبع التصويت مفاوضات ثلاثية تشمل الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية الأوروبية، وربما تواجه المزيد من التغييرات أثناء محاولتهم الاتفاق على الصياغة.

من المتوقع الحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية هذا العام، تليها فترة سماح للشركات والمؤسسات للتكيف، غالبا عامين، لسد الفجوة قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ، وتعمل أوروبا وأمريكا على وضع مدونة سلوك طوعية وعد المسؤولون في نهاية شهر مايو بصياغتها في غضون أسابيع ويمكن توسيعها لتشمل "دولا ذات تفكير متشابه".