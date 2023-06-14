"مبادلة" تدخل شراكة للاستثمار في القطاع العقاري الياباني بقيمة 600 مليون دولار

قالت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم إنها دخلت في مشروع للاستثمار في القطاع العقاري العائلي في اليابان بالشراكة مع بروبريوم كابيتال بارتنرز ومانولايف لإدارة الاستثمار لبناء محفظة أعمال في اليابان بقيمة تصل إلى 80 مليار ين (نحو 600 مليون دولار)، وفقا لـ"رويترز".

