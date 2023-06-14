ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. «دبي» تواصل سلسلة مكاسبها للجلسة الـ 13

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس مع زيادة التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، في حين واصل مؤشر دبي مكاسبه للجلسة الـ13 على التوالي.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته التي سيختتمها اليوم.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار وعادة ما تتبع التغييرات في السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 في المائة معوضا خسائره في الجلسات الثلاث السابقة، مع ارتفاع جميع القطاعات المدرجة فيه.

وصعد سهما بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي 1.4 في المائة و1.1 في المائة على الترتيب، كما زاد سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" 1.9 في المائة.

وواصل مؤشر دبي سلسلة مكاسبه للجلسة الـ13 وأغلق مرتفعا 0.3 في المائة. وصعد المؤشر مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والمال، وارتفع سهما شركة سالك 1.3 في المائة و"العربية للطيران" 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المائة.

وتراجع مؤشر أبو ظبي 0.3 في المائة ليقطع سلسلة مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين متأثرا بانخفاض سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 1.7 في المائة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8 في المائة. كما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 في المائة.

وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1955 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 4697 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة ليبلغ 7688 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة منهيا خسائره في الجلسة السابقة مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة فيه.

وارتفع سهما شركة مصر لإنتاج الأسمدة، و"أبو قير" للأسمدة والصناعات الكيماوية 20 في المائة و4.3 في المائة على الترتيب. وصعد سهم "المصرية للاتصالات" 4.7 في المائة.