ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا 16.6 % خلال يوم

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا كبيرا في تعاملات أمس في أوروبا بعد إعلان تمديد فترة توقف عدد من منشآت الغاز الرئيسة في النرويج عن العمل.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 16.6 في المائة بعد تراجعه في بداية التعاملات، بعد إعلان استمرار توقف المنشآت النرويجية عن العمل حتى منتصف تموز (يوليو) المقبل.

وبحسب الإخطارات المرسلة إلى شركة جاسكو المشغلة لشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في النرويج، فإن خطة وقف التشغيل تشمل منشآت رئيسة منها أورمن لانج ونيامنا وأستا هانستن.

وتعني هذه الخطوات استمرار حساسية سوق الغاز الطبيعي للصدمات، حيث يكافح المتعاملون لتحقيق التوازن مع الطلب الضعيف من جانب الأنشطة الصناعية وارتفاع مستويات مخزونات الغاز الطبيعي في إطار استعدادات المنطقة لموسم الشتاء المقبل.

وسجلت أسعار الغاز خلال الأسبوع الماضي تقلبات قوية بسبب مجموعة من العوامل المتعارضة بما في ذلك توقف منشآت وحقول غاز في النرويج عن العمل وموجة الطقس الحار غير المعتادة التي ضربت مناطق في أوروبا وأدت إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

وجرى تداول عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بسعر 35.50 يورو لكل ميجاواط/ساعة بحلول الساعة الثالثة ظهرا أمس وهو ما يزيد بنسبة 14.4 في المائة على سعر الغاز في ختام تعاملات أمس الأول. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 16.4 في المائة. وارتفع سعر الكهرباء الألمانية تسليم الشهر المقبل بنسبة 6.6 في المائة إلى 106 يورو لكل ميجاواط/ساعة.