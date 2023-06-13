الاقتصادية تحصل على إحدى القوائم المرشحة لرئاسة النصر

حصلت الاقتصادية على إحدى القوائم التي تقدمت بترشيحها لرئاسة نادي النصر، والتي تضمنت مهند الداوود رئيسا، إضافة إلى عضوية كل من عبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان، وأنس آل الشيخ، ومشاري العبداللطيف.

وفيما يلي مؤهلات المرشحين:



مهند الداوود - رئيسا

بكالوريوس الهندسة الكهربائية - جامعة الملك سعود

ماجستير إدارة أعمال – جامعة الأمير سلطان

إدارة المشاريع PMP

العديد من البرامج التدريبية في مجال القيادة

الخبرات

الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار

المدير التنفيذي للتخطيط والمشاريع في الهيئة العامة للاستثمار

كبير مدراء إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية

كبير محللي التخطيط والمشاريع التعاونية في تداول

عبدالعزيز النغيثر - عضوا

بكالوريوس نظم معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية

ماجستير علوم حاسب – الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات

المدير العام لمؤسسة وداد العالمية

شريك ومدير عام في مكتب AACC الاستشاري

السكرتير العام في جمعية إطعام

محمد السليمان - عضوا

بكالوريوس نظم إدارة معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ماجستير نظم المعلومات – الولايات المتحدة الأمريكية

دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات – الولايات المتحدة الأمريكية

العديد من البرامج التدريبية في مجال التمويل والإدارة

الخبرات

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين

نائب الرئيس في قطاع تطوير الشركات – الشركة السعودية للاتصالات

مدير عام تنفيذ استراتيجية النمو - – الشركة السعودية للاتصالات

الرئيس التنفيذي للعمليات – البيت السعودي الكويتي للتمويل

أنس آل الشيخ - عضوا

بكالوريوس فنون من جامعة الملك سعود

ماجستير قانون – المملكة المتحدة

الخبرات

المؤسس والمدير العام لمكتب أنس آل الشيخ للمحاماة

وكيل الوزارة السياسات واللوائح - وزارة السياحة.

المستشار القانوني العام ورئيس الالتزام - جدوى للاستثمار

رئيس قسم التنظيم والسياسات والرقابة - السوق المالية السعودية (تداول)

مشاري العبداللطيف - عضوا

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود

ماجستير تمويل

الخبرات

مدير إدارة التخطيط المالي – وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان

رئيس العقود و علاقات الموردين – الهيئة السعودية للغذاء و الدواء