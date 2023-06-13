بوتين: روسيا لديها خطة سلام بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا لكن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف، بحسب "رويترز".

وجدد بوتين اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وقال إن موسكو لديها "خطة سلام" خاصة بها لهذا البلد، مشيرا إلى أن موسكو لم ترفض مطلقا محادثات قد تقود إلى تسوية سلمية.

