مصر تخصص 4 مليارات دولار لدعم الغذاء

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.

ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.

وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.

كما أظهرت الوثيقة أن مشروع الموازنة يتوقع إنفاق 2.991 تريليون جنيه مصري وإيرادات 2.142 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه بنسبة 6.96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان أمس الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 بالمئة ومتوسط ​​معدل تضخم 16 بالمئة.

كما تقدر أن يصل متوسط ​​الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 بالمئة.

كانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس آذار أنها سترفع مخصصات دعم الغذاء 20 بالمئة ودعم المنتجات البترولية 24 بالمئة في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024.