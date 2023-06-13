الخط المدني .. يزين لوحات طرق المدينة المنورة

زين "الخط المدني" لوحات الطرق الإرشادية في الشوارع الرئيسة والطرق العامة بالمدينة المنورة، بهدف تعزيز مكونات الهوية البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل هذا النوع من الخط الذي يمثل جزءا أصيلا من الحضارة العربية.

وبدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتركيب اللوحات الحديثة بمداخل المدينة المنورة وعلى امتداد طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني"، فيما تم اعتماد الخطوة لتشمل كافة اللوحات الإرشادية التي يتم تركيبها بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

ويعد "الخط المدني" أبرز الخطوط المستخدمة في التاريخ الإسلامي قديما وبخاصة في المدينة المنورة التي تحوي عددا غير محدود من الآيات والكتابات والنقوش الأثرية المكتوبة على الصخور بواسطة هذا النوع من الخط.