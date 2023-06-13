تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8%

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، لكن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم.

وقال المكتب الوطني لللإحصاء إن معدل البطالة انخفض إلى 3,8 في المائة مقارنة بـ 3,9 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

ورغم تسجيل انخفاض جديد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.. يستمر عدد الأشخاص خارج سوق العمل بسبب مرض طويل الأمد في الارتفاع مسجلا رقما قياسيا جديدا بحسب مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغان.

وأضاف: "من الناحية النقدية تنمو الأجور الأساسية حاليا بأسرع وتيرة منذ بدء تدوين السجلات الحالية، باستثناء الفترة التي تأثرت بالوباء، ومع ذلك فإن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم".

وقال مورغان وفقا لوكالة فرانس برس إن عدد الأشخاص العاملين تجاوز مستوى ما قبل الوباء للمرة الأولى مسجلا ارتفاعا جديدا.

واعتبر أن المحرك الأكبر لنمو الوظائف في الآونة الأخيرة هو الرعاية الصحية والاجتماعية يليهما قطاع الضيافة".