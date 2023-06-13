الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا قبيل قرار الفائدة الأمريكي

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم مرتفعة مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة (07:15) بتوقيت جرينتش مع صعود مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 في المائة.

ويأمل المستثمرون في أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم تراجعا في الأسعار في شهر مايو، وهو ما سيعزز الرهانات على عدم رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره غدا.

ووفقا لرويترز قفز سهم إمبريسر 5.2 في المائة متصدرا الأسهم على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.