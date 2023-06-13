​​الروبل يهوي لأدنى مستوياته في 14 شهرا أمام الدولار

تراجع الروبل الروسي اليوم الثلاثاء، إلى 84 مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ 14 شهرا مع استئناف العمل بالأسواق المحلية، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة متأثرا بانخفاض أسعار النفط وقلة المعروض من العملة الأجنبية القادمة من المصدرين في سوق تواجه نقصا في السيولة النقدية.

وانخفض الروبل 1.7 في المائة إلى 84.04 مقابل الدولار بحلول الساعة (09:00) بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، وتراجع 2 في المائة إلى 90.76 مقابل اليورو لتتخطى العملة الأوروبية عتبة 90 لأول مرة فيما يقرب من 7 أسابيع، كما خسر 1.4 في المائة ليصل إلى 11.72 مقابل اليوان الصيني.

وانخفض حجم التعاملات في السوق التي أصبحت عرضة لتقلبات حادة منذ أن استهدف الغرب روسيا بعقوبات واسعة النطاق بسبب غزوها أوكرانيا مع انخفاض عدد المستثمرين الأجانب القادرين على الوصول للأسواق الروسية.

وقال متعامل في بنك روسي كبير "هناك نقص في السيولة بالسوق"، ويسبب انخفاض سعر النفط "مصدر إزعاج"، مضيفا "الجميع ينتظر ارتفاع الروبل مرة أخرى بمجرد أن يبدأ المصدرون، الذين يستفيدون من انخفاض الروبل، في تحويل العائدات بالعملة الأجنبية لدفع الضرائب المحلية في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيس، واحدا بالمائة إلى 72.56 دولار للبرميل. وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ 78 دولارا.

ولم يتأثر الروبل كثيرا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5 في المائة يوم الجمعة، لكنه البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.