أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها الحاد في اليوم السابق

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 72.00دولارا للبرميل بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 67.19 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل أمس وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء بحسب رويترز.

ويتوقع معظم المراقبين أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخاص بالسياسة. وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

