وول ستريت ترتفع عند الافتتاح .. عين على التضخم وأخرى على الفائدة

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين مع اقتراب المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك من تحقيق أعلى مستوى لهما في 2023 وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في غضون أيام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 30.02 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 33906.80 نقطة. وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.46 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4308.32 نقطة، بينما ارتفع ناسداك المجمع 67.23 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 13326.37 نقطة.