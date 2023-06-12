"مدن" تستقطب استثمارات صينية مباشرة تناهز مليار ريال في صناعات نوعية وتحويلية

​أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن حجم استثمارات أجنبية مباشرة من قِبل شركات صينية تُناهز المليار ريال في مدنها الصناعية حول المملكة، لتعزيز الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية.

وأوضح نائب رئيس "مدن" لتطوير الأعمال المهندس علي العمير أن الاستثمارات الصينية في المدن الصناعية تتسم بالتنوع الكبير تماشيًا مع المستهدفات الوطنية، مُتمثلة في برامج رؤية السعودية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين الصناعات النوعية التي تتواءم مع متغيرات العصر وتؤسس لقواعد إنتاجية تُعزز حركة الصادرات الوطنية، إذ تستضيف "مدن" 11 مصنعًا مُنتجًا تعمل في مجالات تشمل صناعة: السيراميك، والخرسانة مُسبقة الصنع، والبلاستيك، منتجات المواد اللافلزية، والمنتجات الغذائية، وصنع الورق ومنتجاته، وكذلك منتجات المطاط واللدائن، والمعادن المُشكلة، إضافة إلى 6 مصانع أخرى تحت الإنشاء وقيد التشغيل.

وأبان أن الاستثمارات الصينية تتركز بنسبة كبيرة في المدن الصناعية بـ " الخرج، وسدير، وضرما، إضافة إلى جدة الثالثة، الدمام الأولى، والدمام الثانية، والدمام الثالثة، وذلك على مساحة أراضٍ صناعية تصل إلى مليون متر مربع، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل للسعوديين وغير السعوديين.

ولفت نائب رئيس "مدن" لتطوير الأعمال إلى العديد من الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المدن الصناعية؛ من بينها: مبادرات البنية التحتية للحزام والطريق الصينية، والطاقة المُتجددة، والمستحضرات الصيدلانية، ودعم الشركات الناشئة ما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المستقبلية وتنمية الاستثمارات الحالية.

يُذكر أن "مدن" قد شاركت بورقة عمل في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والذي عُقد في الرياض على مدار يومي "11 – 12" يونيو 2023؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة.