أمير الرياض يدشن عددا من المشروعات التعليمية بـ 2.5 مليار ريال

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عددا من المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 2.5 مليار ريال، وذلك في مقر إدارة تعليم الرياض، بحضور يوسف البنيان وزير التعليم.

وقال الدكتور حسن خرمي المدير العام للتعليم في الرياض : نحتفي اليوم بالمستقبل الذي مكَننا إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتحقيقا لرؤية 2030 في قطاع التعليم الذي حقق في شقه الأهلي نموا في عـدد مدارسه وطلابه، فأصبح محضنا لـ 31 في المائة، مـن نسبة طلاب الإدارات العامة للتعليم بالرياض، وتُمثّل فيه المباني التي أنشأت لأغراض تعليمية 80 في المائة.

إثر ذلك دشن أمير الرياض المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية، والتي تجاوزت قيمتها الـ 2.5 مليار ريال، وكرم رائدا من روّاد التعليم في المملكة محمد بن الخضير "رحمه الله"، كما تم توقيع 5 اتفاقيات مع المستثمرين في التعليم الأهلي والعالمي.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس المستفيدة من الإعانة السنوية المقدمة للمدارس الأهلية للعام 1443 - 1444 بلغ 1,646 مدرسة للبنين والبنات بمبالغ اجمالية تجاوزت 23.5 مليون ريال.