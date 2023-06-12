الإيطاليون يمتنعون عن وجبتهم المفضلة بسبب التضخم

عندما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار المعكرونة ، فإن الإيطاليين يبكون: باستا! لقد سئموا بعد أن ارتفعت تكلفة العنصر الأساسي في كل مائدة إيطالية بمقدار ضعف معدل التضخم. تدعو إحدى مجموعات الدفاع عن المستهلكين إلى إضراب وطني عن المكرونة لمدة أسبوع يبدأ في 22 حزيران (يونيو)، بعد أن عقدت حكومة روما اجتماع أزمة الشهر الماضي وقررت عدم التدخل في الأسعار.

وقال فوريو تروزي ، رئيس مجموعة Assoutenti: أسوتنتي " إضراب المكرونة هو معرفة ما إذا كان الاحتفاظ بالمعكرونة على الأرفف سيؤدي إلى خفض الأسعار، وفقًا للتقاليد الأنجلو ساكسونية العظيمة لمقاطعة البضائع." بالتناسب مع تكاليف الإنتاج ".

ارتفعت أسعار البقالة بشكل حاد في أوروبا أكثر من الاقتصادات المتقدمة الأخرى - من الولايات المتحدة إلى اليابان - مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا. هذا على الرغم من انخفاض تكاليف السلع الغذائية لأشهر من مستويات قياسية ، بما في ذلك القمح للدقيق المستخدم في صناعة المعكرونة. تم اتهام المتاجر والموردين ب "تضخم الجشع" الذي يؤدي إلى زيادة الأرباح ، لكن الاقتصاديين يقولون إن أرباح التجزئة كانت مستقرة وأن المشكلة تعود إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء.

لشعورها بالضغط ، قامت بعض الحكومات في أوروبا بوضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية أو دفعت لإبرام اتفاقيات مع متاجر البقالة لخفض التكاليف ، وهو أمر يحظى بشعبية لدى الجمهور ولكنه في الواقع يمكن أن يجعل أسعار المواد الغذائية أسوأ.

قال متسوقون مثل نوي بوري ، ( 26 عامًا) ، التي تشتري البقالة من سلسلة متاجر في باريس ، إنها تعمل على وضع سقوف لبعض المواد الغذائية لمساعدة العمال ذوي الدخل المنخفض والطلاب. وتشتري كميات أقل من اللحوم وتختار متاجر البقالة الأقل تكلفة.

وقال بوري: "حتماً ، ارتفعت جميع المنتجات التي أشتريها بنسبة 20 في المائة ، سواء كانت زبدة أو توت". "لم أعد أشتري الكرز بعد الآن لأن سعره يكلف 15 يورو للكيلو" (نحو ثمانية دولارات للرطل).

وتوصلت الحكومة الفرنسية إلى اتفاق لمدة ثلاثة أشهر مع سلاسل محلات السوبر ماركت لهم لخفض أسعار مئات المواد الغذائية الأساسية والأطعمة الأخرى ، والتي من المتوقع تمديدها خلال الصيف. وتناقش بريطانيا - حيث بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته في 45 عاما - خطوة مماثلة.

فرضت دول مثل المجر ، التي لديها أعلى معدل تضخم في أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي ، وكرواتيا ضوابط أسعار لعناصر مثل زيت الطهي وبعض قطع لحم الخنزير ودقيق القمح والحليب.

وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستعزز مراقبة الأسعار من خلال العمل بشكل أوثق مع مناطق البلاد العشرين لكنها لن تفرض مثل هذه القيود. تجنبت إسبانيا ضوابط الأسعار لكنها ألغت جميع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية وخفضت الضريبة على زيت الطهي والمعكرونة إلى النصف إلى 5 في المائة. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه بنوك الطعام ارتفاعًا في الطلب في بعض البلدان.

قالت الخبيرة هيلين بارنارد من Trussell Trust ، وهي مؤسسة خيرية تدير أكثر من نصف بنوك الطعام في المملكة المتحدة: "الأمور لا تتحسن، إنها تزداد سوءًا بالنسبة للناس".

إن إنفاق المزيد لشراء الضروريات مثل الحليب والمعكرونة والخضروات الطازجة من أجل "زيادة" التبرعات المتلقاة من محلات السوبر ماركت هو كفاح لآنا سيجوفور باكهام ، التي تدير العديد من مخازن الطعام المجتمعية التي تقدم البقالة بأسعار مخفضة لحوالي 250 أسرة في جنوب لندن.

وقالت: "في حين أن الطلب من العائلات لم يرتفع بشكل كبير ، إلا أن التكلفة قد ارتفعت ، وكان من الصعب حقًا دعم ذلك".

انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فعليًا في أوروبا، من 17.5 في المائة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة في آذار (مارس) إلى 15 في المائة في نيسان ( أبريل). يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة - مفتاح النمو ونقل ما نأكله - من مستويات قياسية العام الماضي. لكن الاقتصاديين يقولون إن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن تستقر الأسعار في المتاجر مرة أخرى.

وبالمقارنة ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 7.7 في المائة في أبريل عن العام السابق ، و 8.2 في المائة في اليابان و 9.1 في المائة في كندا. بلغوا 19 في المائة في المملكة المتحدة.

تلعب الأرقام دورًا في التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع لمواجهة التضخم ، بينما من المتوقع أن يتخطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفاعًا.

قال نيل شيرينج ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس ، إن التحول إلى ضوابط الأسعار في أوروبا يلعب دور الناخبين ، الذين يحصلون على تذكير دائم بالتضخم في كل مرة يصلون فيها إلى مكتب الخروج. لكنه قال إن مثل هذه التغييرات يجب أن تكون مقصورة على حالات صدمات العرض ، مثل الحرب.

وقال إن مثل هذه الضوابط يمكن أن تزيد تضخم الغذاء سوءًا من خلال زيادة الطلب من المتسوقين لكنها تثبط الإمدادات الجديدة.

وأضاف شيرينج: "صدمة أسعار الغذاء الحالية لا تبرر مثل هذا التدخل".

في حين أن المعكرونة لا تزال واحدة من أكثر العناصر ذات الأسعار المعقولة في العديد من سلال البقالة ، فإن الرمزية تضرب بقوة النفس الإيطالية وتأتي بينما تمتص العائلات أسعارًا أعلى في جميع المجالات ، من السكر إلى الأرز وزيت الزيتون والبطاطس.

تنفق العائلات الإيطالية المكونة من أربعة أفراد ما متوسطه 915 يورو (984 دولارًا) سنويًا على البقالة ، بزيادة تقارب 12٪ ، بإجمالي 7690 يورو سنويًا ، وفقًا لـ Assoutenti. قام ثلث الإيطاليين بالكامل بتخفيض الإنفطبقًا لمنظمي استطلاعات الرأي ، وما يقرب من نصفهم يتسوقون في متاجر الخصم.

ولكن حتى الخصومات ليست كما كانت عليه من قبل ، وهي أصعب بالنسبة للمتقاعدين.

وقال كارلو كومبيليني ، وهو متقاعد كان يتسوق في وسط روما: "في السابق ، كان بإمكانك الحصول على علبتين (من المعكرونة) مقابل يورو واحد". "الآن بـ 2 يورو ، تحصل على ثلاث عبوات."

التضخم يجعل القليل من الانغماس بعيدًا عن متناول الكثيرين ، مما يخلق فجوة جديدة بين من يملكون ومن لا يملكون.

أدى الافتتاح الأخير لمقهى Sacher Café في Trieste ، وهي مدينة إيطالية تتجلى جذورها النمساوية المجرية في هندستها المعمارية الفخمة ، إلى رد رئيس البلدية الذي سخر كثيرًا من رد فعل العديد من الملاحظات البعيدة عن اللمس المنسوبة إلى ماري أنطوانيت.

عندما سئل عمدة المدينة روبرتو ديبيازا عن شكاوى من أن شريحة من كعكة الشوكولاتة الفيينية الشهيرة كانت باهظة الثمن بما يقرب من 10 يورو ، فأجاب "إذا كان لديك المال ، فاذهب. إذا لم يكن لديك المال ، فالرقابة على محلات البقالات.