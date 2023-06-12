تركيا: ارتفاع معدل البطالة في أبريل إلى 10.2 %

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 في المائة في أبريل نيسان، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8 في المائة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل نيسان بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير شباط.

وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة قد انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 29.6 في المائة في يناير كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كوفيد-19، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل نيسان ارتفع إلى 53.9 في المائة من 53 في المائة في الشهر السابق.