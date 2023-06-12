أرامكو تمد بعض مصافي آسيا بكامل أحجام الخام المتعاقد عليها في يوليو

قالت عدة مصادر مطلعة اليوم، إن شركة أرامكو السعودية أبلغت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا أنهم سيحصلون على كامل أحجام النفط الخام المتعاقد عليها في يوليو، على الرغم من تعهدها تطبيق خفض أكبر للإنتاج بدءا من الشهر المقبل.

وتعهدت السعودية، بخفض الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو من 10 ملايين برميل يوميا في مايو، وذكرت ثلاثة مصادر لـ "رويترز"، أن بعض المصافي الصينية الحكومية طلبت خفض الإمدادات في يوليو، وقدرت أن يكون حجم الإمدادات أقل بعشرة ملايين برميل عن يونيو.

ورفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية على نحو غير متوقع، لكافة درجات الخام إلى آسيا للشحنات تحميل يوليو، وهو ما قد يضر بأرباح التكرير ويدفع المصافي لشراء المزيد من اللقيم من السوق الفورية.

لكن من المرجح أن يظل إجمالي الواردات الصينية من الخام السعودي في نفس مستوى يونيو، إذ طلبت مصافي صينية أخرى زيادة الإمداد لشهر يوليو مقارنة بمستوى منخفض في يونيو.