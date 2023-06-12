نوفارتس تعتزم شراء شينوك مقابل 3.5 مليار دولار

أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتس اليوم توصلها إلى اتفاق لشراء شركة شينوك ثيرابيوتيكس الأمريكية مقابل 3.5 مليار دولار نقدا. تتضمن الصفقة 3.2 مليار دولار بما يعادل 40 دولار نقدا للسهم الواحد، إلى جانب مبلغ مشروط بتحقيق بعض الانجازات بمقدار أربعة دولارات للسهم الواحد أو 300 مليون دولار.

ووافق مجلسا إدارة نوفارتس وشينوك على الصفقة المنتظر إتمامها خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. تتفق الصفقة مع استراتيجية نوفارتس للتركيز على الأدوية المبتكرة، وستوسع محفظة منتجاتها من أدوية أمراض الكلى، بالتكامل مع محفظة المنتجات الموجودة.

يذكر أن شينوك شركة أدوية بيولوجية في مرحلة التجارب السريرية ولديها عقاران عاليا القيمة وفي مراحل التطوير النهائية لعلاج الاعتلال الكلوي آي.جي.أيه وهو مرض كلوي مزمن وحاد ونادر.

وقال فون ناراسيمان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس إن مرض "الاعتلال الكلوي إل.جي.أيه مرض مدمر ويصيب غالبا الشباب ويمكن أن يؤدي إلى الحاجة للغسيل الكلوي أو زراعة الكلى. نحن سعداء بهذه الفرصة الفريدة لعلاج أحد أصعب تحديات الرعاية الصحية في المجتمع، مع إمكانية توفير خيارات علاجية إضافية للمرضى".