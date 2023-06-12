وزير الطاقة: انسجام وتكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن السعودية والصين بينهما قدر كبير من التعاون، وهناك إعلان قريب عن استثمارات سعودية - صينية مشتركة. وأكد خلال مشاركته في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 في الرياض أمس، تجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات السعودية - الصينية، مبينا أن الطلب على النفط في الصين يتزايد، ولدينا طموحات كبيرة في تصدير كثير من المنتجات للعالم. وأضاف وزير الطاقة "لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية - الصينية.. المملكة والصين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي".

وقال "هناك كثير من الأشياء التي نريد أن نقوم بها مع الصين هناك دور تكاملي بين الدولتين. هناك تكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030 هناك انسجام وتكامل بينهما".

وتابع "نذهب إلى تكوين شراكات مع شركاء يريدون الاستثمار معنا. لدينا طموحات لتصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف. نعمل مع أوروبا وأمريكا والصين وكوريا ونريد أن نصدر الكهرباء إلى الهند.. لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع". ولفت وزير الطاقة إلى أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة عالميا، "الأمر ليس إناء نقوم بتقسيمه وتوزيعه بين الدول، نحن نذهب حيث توجد الفرص، ولتكوين شراكات مع شركاء راغبين في الاستثمار معنا".

وأضاف "لا يوجد شيء سياسي أو استراتيجي في ذلك، لكننا نتشارك مع الآخرين جميعا، نحن دولة منفتحة، ونعمل مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وكوريا والهند وعديد من الدول الإفريقية".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نأمل أن نصل إلى 30 مليون طن من الكيماويات المتحولة، من المحتمل أن يكون أكبر الشركاء في ذلك الصين أو الهند". وبخصوص اتفاق تحالف لـ"أوبك+" الأخير قال إنه تضمن إصلاحا شاملا بينما يعمل التحالف لمواجهة "أوجه الغموض" في السوق. وأضاف عندما سئل عما يراه ضروريا لتحقيق استقرار السوق "هذا هو سبب توصلنا لهذا الاتفاق".

وذكر أنه بينما كانت السوق الفورية تعطي بعض الإشارات كانت سوق العقود الآجلة تقول عكس ذلك، ما يعني أن تحالف "أوبك+" يجب أن "يظل في حالة استعداد". وقال وزير الطاقة إن اتفاق "أوبك+" الجديد سيكون مجزيا لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.