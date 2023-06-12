«طريق حرير عصري» بين الصين والعرب .. تشاركية وفرص واعدة للاستثمار

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أمس في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023، تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".

وفيما أعلنت السعودية خلال المؤتمر إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب يعتمد على التشاركية والتعاون المشترك، أكدت التزامها بالعمل كجسر يربط الجانبين لتوفير فرص واعدة للاستثمار.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية في كلمته في المؤتمر، حرص ولي العهد على الرفع من مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية والصين.

وقال "إن المؤتمر يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية - الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على الشعوب، ويحافظ على السلام والتنمية في العالم.

وأضاف أن موضوع المؤتمر "التعاون من أجل الرخاء"، يؤكد الأهمية البالغة والإمكانات الكبيرة والرؤى المشتركة التي تكمن في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربي والصين، ويسلط الضوء على كيفية التوافق المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار، التي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. وأشار وزير الخارجية إلى الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض في كانون الأول (ديسمبر) 2022، التي زادت من توطيد الروابط بين البلدين الصديقين في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، التي تزامنت مع إطلاق أول قمة عربية صينية، وقمة خليجية - صينية، التي أثمرت جميعها توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار، شملت مجموعة من القطاعات المختلفة، موضحا أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية.

وقال "نأمل أن نستفيد جميعا من الحضور الكبير للقطاع الخاص العربي والصيني في مشاركة الفرص الاستثمارية النوعية في كل المجالات الاقتصادية".

وأضاف "نتطلع إلى تطوير البيئة الاستثمارية الخصبة في المنطقة العربية والاستفادة من التقنيات والخبرات الصينية الرائدة على المستوى العالمي".

ورحب بالنتائج المثمرة التي حققها منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه في كل المجالات، وإسهامه في توطيد الصداقة العربية الصينية التاريخية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والحوار والتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية التواصل بين الدول العربية والصين الشعبية الذي عزز من التبادل التجاري والتواصل الحضاري وأسهم في التطور والتقدم للبشرية.

من جهته، ذكر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الدورة، والمملكة ترأس هذا العام مجلس جامعة الدول العربية، تجسد اهتمام قيادات العالم العربي بتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة، وتوسيع قاعدة ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية، لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة، ولتسهم في إيجاد فرص جديدة لشراكات مستدامة.

وأضاف: "وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبؤ مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات".

وقال خلال افتتاح المؤتمر: "ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين"، لافتا إلى أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يوجد فرصا واعدة للاستثمار.

وأردف قائلا: "سنعمل مع الصين على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة"، مشيرا إلى أن مؤتمر الأعمال يظهر الحرص على تعزيز العلاقات مع الصين.

وأشار الفالح إلى أن التعاون الاقتصادي مع الصين حقق إنجازات نوعية في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن المملكة تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب.

وأشار إلى أنه خلال العقود القليلة الماضية، "نمت علاقاتنا بشكل وثيق مع الصين الصديقة، بصفتنا شريكا رئيسا للصين في العالم العربي وبوابة له، ولكوننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي، فنحن اليوم، ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في نمو وتطور علاقاتهما، واستضافتنا لهذا الجمع الحاشد من القادة المتميزين، من جميع أنحاء العالم العربي، ومن الصين دليل على ذلك".

وأفاد بأن من أهم محركات النمو في المملكة هي استراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، المرتكزة على خطط وبرامج تنفيذية قوية، كما تمثل نموذجا لهذه الاستراتيجيات التي ستسهم في إعداد المنطقة العربية للمستقبل.

وأوضح أن هذا التكامل وهذه الفرص، البارزة في النمو الاستثنائي للتجارة المتبادلة بين الصين والدول العربية، حيث أسهمت صادرات الطاقة، من العالم العربي، في دفع عجلة التنمية الصناعية في الصين، وفي المقابل وصلت السلع المصنعة في الصين إلى كل منزل ومكتب ومصنع في البلاد العربية.

وذكر المهندس الفالح أن النمو في التجارة المتبادلة، والتوافق في الاحتياجات والإمكانات، يوجدان فرصا كثيرة ومتنوعة وواعدة للاستثمار، مبينا أن التحول الكبير، الذي شهدته الصين، باتجاه أن تصبح دولة تصدر الاستثمار، ومصدرا رائدا للابتكار ورأس المال، فقد آن الأوان لتكون الصين شريكا استثماريا رئيسا في مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضاف الوزير الفالح أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه من الصين إلى الخارج، نما بمعدل قدره 20 في المائة سنويا، على مدار العقد الماضي، حيث بلغ نصيب العالم العربي منه نحو 23 مليار دولار، ولا تزال هناك إمكانية لزيادة تدفقات الاستثمار في الاتجاه الآخر، للاستفادة من سوق الصين الكبيرة والمزدهرة، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في عام 2021، نحو 3.6 تريليون دولار، 12 في المائة منها من العالم العربي.

من جانبه، أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تأتي استكمالا لجهودها الناجحة منذ عقد القمة العربية الصينية خلال 2022 في الرياض، مشيرا إلى أن مخرجات تلك القمة أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.

بدوره أكد خوتشون خوا نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية في الصين، استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية لتنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى، وبناء شراكة استراتيجية مشتركة على مستوى أعلى، منوها بالشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، التي تشهد تطورا مستمرا بفضل الإرشاد الاستراتيجي للقادة الصينيين والعرب، محققة نتائج مثمرة في الأعوام الأخيرة، وأصبحت نموذجا للتعاون بين الدول لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

واختتمت أعمال اليوم الأول من المؤتمر، الأكبر من نوعه حتى الآن، بتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، تشمل 30 اتفاقية وصفقة في عدد من القطاعات، بما في ذلك: التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.

وقد نجحت أجندة المؤتمر المكثفة في استقطاب آلاف المشاركين، حيث تضمنت الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الخاصة والأحداث الجانبية التي تبحث عددا من الموضوعات الرئيسة المختارة، من أهمها: المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على الصمود، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 3500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصناع القرار من أكثر من 26 دولة.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونجهوان الدولية (هونج كونج) المحدودة لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي، واتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة جيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

كما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار (21 مليار ريال) بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، واتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونج كونج، لتطوير تطبيقات في مجال السياحة، وعدد من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية (SABATCO) وشركة CRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف إلى تصنيع عدد من عربات وعجلات القطارات في المملكة، وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع الصناعية، كما تهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر كلمات رئيسة ولقاءات خاصة مع قيادات حكومية، وشخصيات مهمة، فضلا عن ورش عمل مختصة ستبحث بتعمق عددا من الموضوعات الرئيسة، مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، سيشارك فيها عديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، في حين ستقدم الكلمة الختامية للمؤتمر ديلما روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل الرئيس الحالي لبنك التنمية الجديد.